Güneyde işsizlik 2020’nin ikinci çeyreğinde %6,8

Kıbrıs İstatistik Dairesi’nin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, güneyde işsizlik 2019’un ilgili çeyreğinde %6,5 iken 2020’nin ikinci çeyreğinde %6,8 olarak gerçekleşti.

İş Gücü Araştırması sonucuna göre, 2019’un ilgili çeyreğinde, iş gücünün nüfusun %62,8’ini, 447.364’ünü oluştururken bu oran ve rakam 2020’nin ikinci çeyreğinde %62,2 veya 448.466’ya yükseldi.

2019’un ilgili çeyreğinde 418.374 kişi veya %58,7 olan istihdam edilenleri sayı ve oranı, 418.015’e veya %58’e düştü.