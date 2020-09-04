Güneyde işletmelere ve işçilere 106 milyon Euro’luk destek daha

Kıbrıs Cumhuriyeti, koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilenen işletmelere ve işçilere 106 milyon Euro’luk destek verecek.

Alithia gazetesi, bu desteğin verilmesi için ana önkoşulun, Aralık ayına kadar işçi çıkarılmaması olduğunu kaydederken, Ekim ayı sonuna kadar da 1000 küçük ve orta büyüklükteki işletmenin desteklenebilmesi için çeşitli tedbirler alındığını yazdı.

