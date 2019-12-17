Güneyde iş kazası: 1 ölü

Kıbrıs'ın güneyinde Limasol’a bağlı “Ayios Tihonas” kasabasında bir inşaatın çöken istinat duvarının altında kalan 54 yaşındaki Yorgos Yeorgiu isimli işçi yaşamını yitirdi.

Alithia ve diğer gazeteler, “Galata” köyünden olan 54 yaşındaki Yorgos Yeorgiu’nun, Limasol’a bağlı “Ayios Tihonas” bölgesinde sürdürülen inşaat çalışmaları sırasında çöken istinat duvarı sebebiyle toprak yığını altında kalarak hayatını kaybettiğini yazdı.

Gazete, Yeorgiu’nun inşaatta boya işleriyle uğraştığını, cesedine ise yaklaşık altı saat süren çalışma sonrasında ulaşılabildiğini aktardı.