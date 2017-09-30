Güney Kıbrıs’ta 28 Ocak'ta yapılacak başkanlık seçimleriyle ilgili ilk anketten, Kıbrıslı Rumların yüzde 60’ının mevcut başkan Nikos Anastasiadis’in icraatlarından memnun olmadığı, seçimin iki tur olacağı, ancak ikinci turla ilgili bütün senaryolarda Anstasiadis’in ilk söz sahipliğini koruduğu sonucunu ortaya çıkardı.

İnternet bilgi ağı Stockwatch hesabına Cymar Market Research Ltd tarafından 21-27 Eylül’de bin 6 kişiye telefonla ulaşılarak yapılan anketin özet sonuçlarını Politis ve Haravgi gazeteleri aktardı.

Habere göre anketten, Kıbrıs Rum tarafında faaliyet gösteren Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Konstantinos Hristofidis’in başkanlık seçiminin ilk turuna katılması halinde mevcut başkan Nikos Anastasiadis ve DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’u etkileyeceği ortaya çıktı.

Rektörün seçime katılmadığı varsayılan senaryoda, seçmenin yüzde 27’i Anastasiadis’i, yüzde 16’sı Papadopulos’u, yüzde 13’ü Stavros Malas’ı, yüzde 3’ü Yorgos Lillikas’ı, yüzde 1’i Mihalis Minas’ı destekleyecek. Ancak seçmenin yüzde 19’u oyunun kesin olmadığını, yüzde 7’si boş veya geçersiz oy atmayı, yüzde 14’ü de sandığa gitmemeyi tercih ettiğini söyledi.

İlk turda rektörün de aday olduğu senaryoda ise Anastasiadis yüzde 23, Papadopulos yüzde 14, Malas yüzde 12, Hristofidis (rektör) yüzde 9, Lillikas yüzde 2, Minas yüzde 1 oy alıyor. Katılımcıların yüzde 21’i ne yapacağının kesin olmadığını söylerken, yüzde 5’i boş veya geçersiz oy kullanmayı, yüzde 12’si de sandığa gitmemeyi tercih edeceğini söyledi. Araştırmaya göre bu senaryoda Hristofidis özellikle Anastasiadis ve Papadopulos’tan oy çalıyor.



İkinci turla ilgili senaryolar

kinci turla ilgili bütün senaryolarda ise Anastasiadis, ilk söz sahipliğini koruduğu sonucuna varılan ankette, Anastaiadis’in en zorlu rakibinin DİKO Başkanı Papadopulos olduğu anlaşıldı. İkinci turda bu ikili yarışırsa Anastasiadis oyların yüzde 36’sını, Papadopulos da yüzde 25’ini alıyor. Katılımcıların yüzde 16’sı böyle bir senaryoda ne yapacağının kesin olmadığını, yüzde 14’ü sandığa gitmemeyi, yüzde 9’u da boş/geçersiz oy atmayı tercih ettiğini söyledi.



Anastasiadis-Malas yarışında, seçmenin yüzde 40’ı Anastasiadis’i, yüzde 21’i Malas’ı destekleyeceğini, yüzde 14’ü ne yapacağının kesin olmadığını, yüzde 16’sı sandığa gitmeyeceğini ve yüzde 9’u da boş/geçersiz oy tercih edeceğini söyledi. Destekledikleri aday ikinci tura çıkmayacak olan seçmenler ise ikinci turda Anastasiadis’e yöneliyor.



Malas-Papadopulos yarışına ilişkin senaryosunda ise, Papadopulos seçmenin yüzde 32’sinden, Malas yüzde 25’inden destek alıyor. Seçmenin yüzde 17’si sandığa gitmemeyi, yüzde 15’i ne yapacağının kesin olmadığını, yüzde 11’i de boş/geçersiz oy kullanmayı tercih edecek.

Ankete katılanlara sorulan sorular arasında Nikos Anastasiadis’in icraatlarından memnuniyetleri de soruldu. Kıbrıs sorunundaki icraatlarıyla ilgili soruya katılımcıların yüzde 32’si “hiç”, yüzde 28’i “o kadar değil”, yüzde 26’sı “oldukça”, yüzde 7’si “çok” cevabını verdi, yüzde 7’si cevap vermek istemedi.



Anastasiadis’in iç konulardaki icraatlarından memnuniyet sorusuna katılımcıların yüzde 24’ü “hiç”, yüzde 28’i “o kadar değil”, yüzde 30’u “oldukça”, yüzde 8’i “çok” cevabını verirken, yüzde 9’u cevap vermek istemedi.



Ekonomi icraatlarından ise, katılımcıların yüzde 24’ü “hiç”, yüzde 28’i “o kadar değil”, yüzde 30’u “oldukça”, yüzde 12’si “çok” memnun olduğunu söylerken, yüzde 6’sı yanıt vermek istemedi.