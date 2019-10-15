Güneyde iki yerde yangın!

Elverişsiz hava koşullarının yaşandığı Kıbrıs'ın güneyinde yıldırım düşmesi sonucu 2 ayrı yerde orman yangını çıktı.

Yangınlardan biri Ayio Theoro Solya ormanında diğeri de Baf’ın Ayio Nikola bölgesindeki ağaçlık alanda başladı. Solya’daki yangın bir kilometrekarelik alanı etkiliyor ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ayio Nikola’daki yangına ise hava araçlarıyla müdahale ediliyor.