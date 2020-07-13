Güneyde iki yeni vaka

Güneyde bugün iki yeni Covid-19 vakasına rastlandığı açıklandı.

Cyprus Mail’de çıkan habere göre, vakaların biri Lefkoşa Genel Hastanesi‘nde genç bir doktor, ikincisi ise Limasol Marina’da yer alan Sanctum spa and spor salonunu çalışanı.

Spor salonu çalışanının rutin kontrol sırasında semptom göstermesi üzerine test edildiğini ve Covid-19 bulgusuna rastlandığı aktarıldı. Gazete, söz konusu çalışanın evinde karantinada tutulduğu ve durumunun iyi olduğunu yazdı.

Limasol Marina’da yer alan spor salonunun dezenfekte edildiği ve Salı gününe kadar kapalı olacağı da bildirildi.

İki yeni vakanın her gün rutin olarak saat 17.00’de yapılan resmi açıklama öncesi bildirildiği aktarıldı.