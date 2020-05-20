Güneyde ‘havaalanları’ masada

Covid-19’a yönelik vakaların kontrol altına alınması ile birlikte adada normalleşme süreci başladı.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades’in başkanlığında Başkanlık Sarayında toplanan siyasiler ve uzmanlar; Larnaka ve Baf havalimanlarının yeniden açılma takvimini görüştü.

“Geçişler”e yönelik süreç için İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nden gelecek tavsiyeler bekleyecek Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti, turizmden gelir elde etmeye odaklandı.

Toplantıya, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 ile ilgili uzmanlar ekibi dâhil Ulaştırma, Sağlık, Maliye, Çalışma, Dışişleri ve Adalet bakanları ile Turizm Müsteşarı katıldı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Kıbrıslı Rum Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Panayiotis Sentonas, toplantının havalimanlarına uçuşların yeniden başlaması amacıyla kısıtlama önlemlerinin aşamalı bir şekilde kaldırılması ve otellerin açılması konularına odaklandığını söyledi.

Sentonas, havalimanları ile otellerin yeniden açılmasıyla ilgili eylem planı üzerindeki kararların cuma günkü Bakanlar Kurulu toplantısında alınacağını söyledi.