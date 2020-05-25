Güneyde gündem: Bir günde 34’ten fazla yangın…

Rum basını, Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta dün çıkan yangınlara geniş yer verdi.

Alithia gazetesi “Tüm Kıbrıs Alevler İçinde” başlığıyla yer verdiği haberinde, Kıbrıs’ın Kuzey’inde ve Güney’inde dün 34’ten fazla yangın çıktığını yazdı.

Tepebaşı’nda çıkan yangının söndürülmesi konusunda, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın Rum lider Nikos Anastasiadis’ten yeniden yardım istediğine de yer veren gazeteler, yangının Güney Kıbrıs’taki hava araçları yola çıkmadan söndürüldüğünü belirttiler.

Güney Lefkoşa, Limasol, “Mağusa” bölgesi ve Kuzey Kıbrıs’ta dün bir gün içerisinde 34’ten fazla yangın çıktığını yazan gazete, son günlerde esen sert rüzgarların durumu zorlaştırdığına dikkati çekti.

Güney Kıbrıs’ta çıkan en az 28 yangında binalar, hayvanlar, tarım makineleri, akasya ağaçlarından oluşan geniş bir alan, saman balyaları, ekinler ve yabani bitki örtüsünün yandığını kaydeden gazete, Kuzey Kıbrıs’ta ise 6 yerde yangın çıktığını ve bunların en büyüğünün yine Tepebaşı yakınlarında çıktığını belirtti.

Tepebaşı’nda çıkan yangın konusunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün yeniden Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in yardımını istediğini yineleyen gazete, Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’a dayanarak, Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Akıncı’yla telefon görüşmesi yaptığını ve Akıncı’nın görüşme sırasında yangının söndürülmesi için Rum itfaiye uçaklarının katkısını istediğini belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in buna hemen karşılık verdiğini ve Rum itfaiye uçaklarının bu amaç için hemen Kuzey Kıbrıs’a uçmaları talimatı verdiğini kaydeden gazete, hava araçları kalkışa hazırlandığı esnada, Kuzey Kıbrıs’tan; rüzgarın yön değiştirdiği ve yangının kontrol altına alındığı bildiriminde bulunulduğunu ifade etti.

Bundan ötürü, Rum tarafının yangın söndürme uçaklarının katkısına gerek kalmadığı, fakat ihtiyaç halinde, araçların beklemede oldukları belirtildi.

Fileleftheros gazetesi de manşetten yer verdiği yangın haberinde, dün neredeyse Kıbrıs’ın tümünde bir biri ardına yangınlar çıktığını yazdı.

Güney Lefkoşa’ya bağlı Lakatamya-Çeri arasındaki bölgede çıkan yangında, bazı evlerin, tesislerin ve benzin istasyonunun tehlikede olduğunu yazan gazete, Liopetri’den Avgoru’ya giden yolda çıkan yangında ise, derme çatma terk edilmiş bir binanın etkilendiğini belirtti.

“Dasaki Ahnas” bölgesinde çıkan yangında ise, iki derme çatma ahşap barakanın etkilendiğini kaydeden gazete, Eğlence’deki bir yerleşim bölgesi yakınlarında da yangın çıktığını kaydetti.

Ksilofagu köyünün kıyı bölgesi ile İpsona’da da yangın çıktığını belirten gazete, Ksiliato, Oroklini, Moni ve Luvara’da ise orman yangınları çıktığını yazdı.

Gazete, “Ahna” (Düzce) bölgesinde çıkan yangın konusunda, bölge sakinlerinin, yangının Kuzey Kıbrıs’tan ve Türk Ordusu tarafından başlatıldığı iddiasında bulunduklarını da iletti.

Güney Kıbrıs’ta sert esen rüzgarlar nedeniyle ağaçların yanı sıra elektrik direklerinin, tabelaların söküldüğü, metal çatıların yerinden oynadığı, aynı zamanda bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı belirtildi.



“AHNA” (DÜZCE) BÖLGESİNDE ÇIKAN YANGIN…

“Ahna” bölgesinde dün çıkan yangının saat 14.00 sıralarında fark edildiğini yazan gazete, yangının Türk nöbetçi kulübesinin bulunduğu Ay.Marina kilisesi yakınlarındaki bir noktada çıktığını ve sert esen rüzgar sebebiyle bir süre sonra ara bölge üzerinden Güney Kıbrıs’a geçtiğini ifade etti.

Yangın söndürme çalışmalarına İngiliz Üsleri’nden itfaiye araçlarının da katıldığını yazan gazete, yangın sonucunda bölgede büyük maddi zarar meydana geldiğini kaydetti.

Yangın söndürme çalışmalarına Rum Yönetimi’ne ait helikopterin de katıldığı ve yangının öğleden sonra 15.40 sıralarında söndürüldüğü de belirtildi.

Haberde, yangının Türk Ordusu tarafından çıkarıldığı iddiasına da yer verildi. ,



LARNAKA TUZ GÖLÜ BÖLGESİNDE DE YANGIN ÇIKTI

Öte yandan Haravgi gazetesi, geçtiğimiz Cumartesi akşamüzeri Larnaka Tuz gölü civarındaki sulak alanda da yangın çıktığını ve yangın sonucunda 10 hektarlık bir alanın yandığını belirtti.

Politis gazetesi ise haberinde, bunun Larnaka Tuz Gölü bölgesinde çıkan ilk yangın olmadığını yazdı.

Gazete, Kıbrıs İtfaiyesi’nin, geçtiğimiz Cumartesi günü bölgede çıkan yangının sivrisinek problemiyle mücadele edilmesi için kasten çıkarıldığını düşündüğünü ve bölgede çok yoğun bir sivrisinek problemi olduğunu ekledi.

