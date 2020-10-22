Güneyde grip aşıları tükendi

Kıbrıs’ın güneyinde dün 127 Covid-19 vakası daha tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 2 bin 966’ya ulaştığı haber verildi.

Alithia gazetesi, manşetten yer verdiği haberinde, koronavirüsü yüzünden panik içerisindeki Kıbrıslı Rumların piyasadaki bütün grip aşılarını satın aldığını yazdı.

Eczanelerde grip aşısı kalmadığını yazan gazete, bu yıl toplam 135 bin grip aşısı siparişi verildiğini ve bunun geçen yılki siparişten yüzde 63 daha fazla olduğunu kaydetti.

Gazete, Eylül başında 25 bin grip aşısı teslim alınıp dağıtıldığını, ikinci parti aşının ise 30 Ekim’e kadar teslim alınmasının beklendiğini ekledi.