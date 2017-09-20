Güneyde gollü hafta

Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde dördüncü hafta karşılaşmaları tamamlandı. Gollü geçen haftada oynanan 7 karşılaşmada fileler 25 kez havalandı. Bazı takımların eksik maçlarının bulunduğu ligde Anorthosis liderliğini devam ettirdi. Lefkoşa’da oynanan maçta son şampiyon ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcisine konuk olan Anorthosis, rakibini tek golle mağlup ederek 10 puanla zirvede yer aldı. Ligde kayıpsız yoluna devam eden tek takım AEK Larnaka oldu. Konuk ettiği AEL’i 1-0 yenen AEK, üçte üç yaptı. Konuk ettiği Nea Salamina’yı 4-0 yenen Doxa haftayı üçüncü sırada tamamladı. Omonia Baf deplasmanında 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı. Olympiakos da Ahna deplasmanından aynı skorla galip ayrıldı. Haftanın tek berabere biten maçında Alki ile Aris 3-0’lük skorla sahadan ayrıldı. Lige bugün oynanacak Omonia – AEK Larnaka maçı ile devam edilecek.

SONUÇLAR

APOEL – Anorthosis: 0 - 1

Apollon – Ermis: 4 - 2

Alki – Aris: 3 - 3

Doxa - Nea Salamina: 4 - 1

AEK Larnaka – AEL: 1 - 0

Baf – Omonia: 2 - 1

Ahna – Olympiakos: 1 - 2