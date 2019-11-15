Güneyde gençler yürüdü: “Ortak mücadele ve ortak vatan”

Güney Kıbrıs’ın çeşitli kentlerinde Kıbrıslı Rum orta ve yüksek öğrenim öğrencileri kitlesel yürüyüşler gerçekleştirdi. Yürüyüşlerde “Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler – Ortak Mücadele ve Ortak Vatan”, “Kıbrıs halkına aittir” gibi sloganlar hâkim oldu. KKTC’nin kuruluş yıldönümünde yapılan bu yürüyüşlerde çoğunluğunu “barış yanlısı” gençlerin teşkil ettiği PSEM (Kıbrıs Orta Öğrenim Öğrencileri Koordinasyon Komitesi) ve POFEN (Kıbrıs Yüksek Öğrenim Öğrenci Birlikleri Federasyonu) adada “barışın ve yeniden birleşmenin gerçekleşmesinden yana mesajlar” verdiler.