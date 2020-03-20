Güneyde “evde kalın” uyarısı

Kıbrıs Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, Kıbrıs’ta olağanüstü hal yaşandığı, yurttaşların coronavirüs salgının yayılmasını önlemek için evlerinde kalmaları gerektiğini söyledi.

Basın toplantısında konuşan Constantinos, “olağanüstü hal içeresindeyiz, kişiler açıklanan talimatlara uymalı” dedi.

Kıbrıslı Rum bakan, sayısız çağrıya rağmen vatandaşların evde kal uyarısına uymadıklarını belirterek, şunu vurguladı, “talimatlar göz ardı edilmeye devam ederse hükümet daha sıkı tedbir almak zorunda kalacak.”