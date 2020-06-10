Güneyde evde çalışma kalktı

Güneyde, salgına karşı risk grubunda olan ve mart ayından beri evden çalışan herkese işlerine geri dönme zorunluluğu getirildi.

Cyprus Mail’in haberine göre bugün toplanan kabine risk grubunda olan kişilere verilen ayrıcalıkları kaldırdı. Geçen hafta sadece A grubunda olanlara işe dönme zorunluluğu getirilirken bugün B grubunda olanların da ayrıcalıklarının kaldırıldığı bildirildi.

12 Haziran Cuma gece yarısından itibaren geçerli olacak kararla ilgili Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanlığı, “corona virüs salgını nedeniyle evden çalışan herkes gerekli önlemleri alarak işlerine geri dönmeleri gerekiyor” açıklamasını yaptı.

A grubuna dahil olanlar arasında 65 yaş üzeri kişiler, solunum rahatsızlığı olanlar, kronik böbrek yetmezliği çekenler, tip 1 diyabetik hastalar ve hamileler bulunurken, B grubunda kronik solunum ve kalp yetmezliği olan kişiler yer alıyordu.