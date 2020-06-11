Güneyde engelli çocukların bulunduğu kurumda yangın

Larnaka’da, engelli çocukların bakımının sağlandığı “Ay.Yeorgios-Hr.Hasapis” isimli vakıfta geçtiğimiz Salı akşamı çıkan yangına, İtfaiye Birimi’nin anında müdahale etmesi neticesinde felaketin önlendiği belirtildi.

Politis gazetesi, yangına müdahale etmek için gelen İtfaiye Birimi ekiplerinin, içeride mahsur kalan engelli çocukları kurtarmak için camları kırmak zorunda kaldığını yazdı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde 6 çocuğun kurtarıldığını yazan gazete yoğun dumandan etkilenerek solunum sorunu yaşayan çocukların hastaneye götürüldüğünü belirtti.

Habere göre başka 5 çocuk ile yatılı kalan çocuklar ise personelin yardımıyla binadan çıkarıldı.

Yangın neticesinde binanın deposu ile içindekilerin yanı sıra bina teçhizatı büyük zarar gördü.