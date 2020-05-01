Güneyde elektrik indirimi iki ay daha devam edecek
Kıbrıs’ın güneyinde elektrik faturalarına yansıtılacak yüzde 10’luk indirimin iki ay daha devam edeceği açıklandı.
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Kıbrıs’ın güneyinde elektrik faturalarına yansıtılacak yüzde 10’luk indirimin iki ay daha devam edeceği açıklandı. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, dün alınan kararla birlikte, elektrik faturalarına yansıtılacak olan indirimin süresi 4 aya uzatıldı.
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