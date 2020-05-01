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Güneyde elektrik indirimi iki ay daha devam edecek

Güneyde elektrik indirimi iki ay daha devam edecek

Kıbrıs’ın güneyinde elektrik faturalarına yansıtılacak yüzde 10’luk indirimin iki ay daha devam edeceği açıklandı.

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Kıbrıs’ın güneyinde elektrik faturalarına yansıtılacak yüzde 10’luk indirimin iki ay daha devam edeceği açıklandı. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, dün alınan kararla birlikte, elektrik faturalarına yansıtılacak olan indirimin süresi  4 aya uzatıldı.

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