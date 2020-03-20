Güneyde elektriğe %10 indirim

Kıbrıs’ın güneyinde, elektriğe iki aylığına yüzde 10 indirim yapıldığı ve coronavirüsüyle ilgili gelişmelere bağlı olarak bunun uzatılması olasılığı bulunduğu haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Kıbrıs Enerji Düzenleme Kurumu (RAEK) tarafından dün yapılan açıklamada, yapılan indirime KDV ile yenilenebilir enerji kaynakları vergisinin dahil olmadığı belirtildi.

Moody’s hükümetin tedbirlerini olumlu buldu

Öte yandan Alithia gazetesi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody’s’in, Kıbrıs Rum hükümetinin, coronavirüsünün ekonomiye olan olumsuz etkilerinin hafifletilmesi için aldığı önlemleri olumlu bulduğunu haber verdi.

Yasadışı işten çıkarmalar olduğu konusunda şikayetler

Alithia gazetesi başka bir haberinde ise, güneydeki bazı sendikaların (SEK, PEO ve DEOK), bir takım işverenlerin yaşanmakta olan zor durumundan istifade ederek, bazı çalışanlarının işlerine yasa dışı bir şekilde son verdiklerine dair şikayetlerde bulunduklarını da belirtti.

Bankalara gidişlerde azalma

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde de, coronavirüsü salgının insanların banka şubelerine gidişini azalttığı belirtildi.

Haberde, müşterilerin şubelere gitmek yerine özellikle ödemelerini kartla yapmak gibi, diğer alternatif hizmet kanallarını kullanmayı tercih ettiği kaydedildi.

Resmi nikahlara erteleme

Haravgi gazetesi de, Kıbrıs Rum Belediyeler Birliğinin, hükümetin coronavirüsünün yayılmasının önlenmesi için alınan önlemler çerçevesinde, 30 Nisan tarihine kadar resmi nikahların kıyılmasının ertelenmesi yönünde hareket ettiğini yazdı.

Konu hakkında dün yapılan açıklamaya göre, meselenin Nisan ayı sona ermeden yeniden değerlendirileceği belirtildi.