Güneyde EKONOMİK PAKET açıklanıyor



Kıbrıslı Rum sözcü yaşanan kriz nedeniyle olası kayıpları gidermek amaçlı "ekonomik paketi" Çarşamba gününe kadar açıklayacaklarını duyurdu.



Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Kyriacos Koushos, Kıbrıs Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle ekonomi üzerinde oluşan baskıyı hafifletmek için hükümetin ekonomik paketi Çarşamba gününe kadar açıklayacağını söyledi.



Paketin neden Anastasiades'in konuşması sırasında açıklanmadığı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan sözcü paketin hazır olduğu ama toplam maliyetin sonlandırılmadığını ve paketin AB onayı gerektirdiğini söyledi.



Sözcü "önlemler hemen hemen hazırdır ve onay için AB'ye gönderilecek" dedi.



Kıbrıslı Rum Maliye Bakanı Constantinos Petrides Perşembe günü yaptığı açıklamada önlemlerin sübvansiyor ve vergi hafifletmesi karışımı içereceğini söylemişti. | ΚΥΠΕ