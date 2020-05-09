'Güneyde eğitim' çıkmazı

Fehime ALASYA

Salgın nedeniyle geçiş noktalarının kapanması, sağlık ve ekonomi yanında güneyde okuyan Kıbrıslı Türklerin eğitimini de olumsuz etkiledi.

Güneydeki okulların 21 Mayıs’tan itibaren açılacağı duyurulurken, orada okuyan Kıbrıslı Türklerin akıbetine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Aileler, çocukların eğitimden geri kalacağı için endişeli olduğunu belirtiyor.

İlkokuldan ortaokula geçişte her yıl 25 Kıbrıslı Türkün alındığı sınavların bu yıl Mayıs ayı sonunda yapılacağı okul yönetimi tarafından paylaşılırken, Kıbrıslı Türklerin nasıl katılım sağlayacağına dair bir açıklama yer almadı.

Çocuğu güneyde eğitim alan birçok veli, ‘nasıl bu sınava katılacağız?’ sorusuna yanıt ararken, English School Yönetim Kurulu Üyesi Şener Elcil, güneyde okuyan çocukların eğitim alamayacağı ve mağdur olacağını ifade ederek, toplum liderlerini konuyu masaya yatırmaya davet etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Elcil, “Kimi okullar online eğitime devam edecek, sınavlarını da oradan yapacak ama kimisi de normal eğitimine devam edecek. Güneyde okuyan çocuklarımız mağdur olacak.” dedi.

Bazı okullar açılmayacak

Kıbrıs Rum Eğitim Bakanı’nın 21 Mayıs’ta eğitime başlanacağını açıklamasının ardından bazı özel okullar, buna uymayacağını ve online eğitime devam edeceğini duyurmuştu.

İki bölge arasındaki geçişlerin durdurulması, zaman zaman bazı sıkıntıları da kamuoyunun gündemine yansımış, Kıbrıs’ın güneyinde yaşayan, güneyde tedavi gören veya çalışanların sıkıntıya düştüğü paylaşılmıştı. Sağlık ve ekonominin yanında güneyden eğitim alanlar da ilerleyen süreçte sıkıntıya düşeceğini ifade ediyor.

Kıbrıslı Türklerin durumuna ilişkin bir netlik bulunmadı

Güneydeki özel okullarda eğitim alan Kıbrıslı Türkler, okul açılsa bile geçiş noktalarının kapalı olması nedeniyle çocuğunu gönderemeyeceğini ifade ederek, online eğitimin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Bazı özel okullar eğitime aşama aşama başlayacağını duyururken, bazılar okulun açılıp açılmamasına ilişkin ailelere anket yolladı.

Okulun açılacağını duyuran kimi özel eğitim kurumlarının ise bunu sınıfları bölerek, dönüşümlü rotalar halinde yaparak kalabalık ve yakın temastan kaçınacağını açıkladı.

Yapılan açıklama veya bilgilendirici yazılarda ise henüz Kıbrıslı Türklerin durumuna ilişkin bir netlik bulunmadığı ifade edildi.

Kıbrıslı Türk çocukların güneyde eğitim aldığı okulların özel okul olduğunu, bu nedenle Kıbrıs Rum Eğitim Bakanlığı’nın 21 Mayıs’ta okulların açılacağı kararına karşı çıkarak uzaktan eğitime devam edileceği belirtildi.

“Bu mücadeleyi hep birlikte vermeliydik”

Okulların açılması ve çocuklarını okula yollayamayacak oluşları nedeniyle kaosa sürüklendiğini belirten aileler, “Bu mücadeleyi hep birlikte vermeliydik, geçiş noktalarının kapatılması bizi her açıdan olumsuz etkiledi.” görüşünde…

Elcil: “Bu sorun kısmi bile olsa çözülmeli”

Başta güneyde tedavi gören, orda çalışan ve okuyan kişiler olmak üzere geçişlerin kısmi bile ola yapılması gerektiğinin altını çizen English School Yönetim Kurulu Üyesi Şener Elcil, “Konu siyasiler tarafından bir an önce masaya yatırılıp kısmi bile olsa çözülmeli “ dedi.

Kıbrıs’ın güneyinde okulların 21 Mayıs’ta kontrollü bir şekilde açılacağını anlatan Elcil, “29 Haziran’a dek okula devam edecekler ve grup grup gidilecek. Sınıflar 12 kişiyi aşmayacak şekilde okula gidecek. Bu dönüşüm gruplar şeklinde farklı günlere yayılarak sosyal mesafeyi korumak ve toplu taşıma yükünü azaltmak hedefleniyor. Bu bağlamda öğretmenlere de Covid testi yapılacak.” dedi.

English School’da okuyan 120 öğrenci olduğunu dile getiren Elcil, güneydeki diğer özel okullarda da Kıbrıslı Türk öğrenciler olduğunu ifade ederek, geçişlerdeki bu sıkıntıya çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Elcil, English School’un bu yıl salgın başladığı günden itibaren sürdürdüğü online eğitimine devam edeceğini ifade etti.

Elcil, şöyle devam etti:

“Okul açılmayacak, online eğitim devam edecek. Son sınıf öğrenciler mezun olacağı için eğitime devam etti ama bizdeki son sınıf öğrenciler mağdur oldu. Güneyde okul yönetimi olarak Cumhurbaşkanlığı’na başvuruda bulunduk. Mevcut durumda güneye geçişlerine izin verilmeyecek.

Fransız Okulu ise eğitime başlayacak, oradaki Kıbrıslı Türk çocukların hepsi mağdur olacak.

Bence Sayın Mustafa Akıncı’nın güney ile temasa geçip, bu konuyu gündeme elması gerek. Güneyde çalışan işçiler için veya sağlık hizmeti alan insanlar için iletişime geçmeli.

Zaten bu kapıların kapatılması anlamsızdı, bu mücadele birlikte verilmeliydi. Bu konu siyasiler tarafından bir an önce masaya yatırılıp kısmi bile olsa çözülmeli.

En azından işçi, öğrenci veya tedavi görenlere ayrıcalık yapılmalı. Konu eğer sağlıksa izole edilip yine de eğitime devam edilebilinir.”