Güneyde eğitim çıkmazı

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Eğitim Bakanlığı’nın eğitim giderlerinde rasyonalizasyona gidilmesi girişimin ardından öğretmen sendikalarıyla yapılan diyaloğun çıkmaza girdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi iki tarafında tezlerinden geri adım atmak istemediğini belirterek, sendikaların, dün, Eğitim Bakanı Kostas Hambiauris ile diyaloga son verdiklerini açıkladıklarını aktardı.



Sendikaların Temmuz ayında belirledikleri önlemleri uygulamaya koyma kararı aldığını da aktaran gazete, bu önlemler arasında Eylül’de süresiz greve gidilmesi kararının da bulunduğunu yazdı.



Gazete sendikaların 29 Ağustos tarihinde GSP stadyumundan Rum Başkanlığı’na doğru bir protesto yürüyüşü yapacaklarını da belirtti.



Öte yandan habere göre, konuyla ilgili açıklamada bulunan Kıbrıs Sayıştaylığı sendikaları eleştirdi.



Öğretmenlerin az çalışıp, fazla kazanım elde etmek istediklerini savunan Sayıştaylık, öğretmenlerin önerilerinin kabul edilmez olduğunu öne sürdü.







