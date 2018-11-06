Güneyde eğitim bütçesine 38.69 milyon Euro artış

Kıbrıs Eğitim Bakanlığı’na ait 2019 yılı bütçesinin, 2018 yılına oranla 38.69 milyon Euro artarak, 1 milyar 78 milyon 639 bin 125 Euro olacağı belirtildi.

Alithia gazetesi, Eğitim Bakanı Kostas Habiauris’in, Meclis Maliye Komitesi toplantısı çerçevesinde konu hakkında yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.

Habere göre Habiauris, eğitim bütçesinin, 2019-2021 Stratejik Bütçe Politikası Çerçevesi temelinde hazırlandığına dikkat çekti.

Habiauris, eğitim bütçesinin, 2018 yılına oranla, 2019 yılında düzenli harcamalar açısından 37.15 milyon Euro, kalkınma giderleri açısından ise 1.54 milyon Euro arttığını ifade etti.