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Güneyde dış ticaret açığı düştü

Güneyde dış ticaret açığı düştü

Ocak-Nisan 2017 döneminde 1.674.200.000 Euro olan ticaret açığı Ocak-Nisan 2018’de 1.350.900.000 milyon Euro olarak belirlendi.

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Kıbrıs İstatistik Dairesi tarafından pazartesi günü yayımlanan verilere göre, Ocak-Nisan 2017 döneminde 1.674.200.000 Euro olan ticaret açığı Ocak-Nisan 2018’de 1.350.900.000 milyon Euro olarak belirlendi.

Ocak-Nisan 2017’de 2.485.700.000 milyon Euro olan toplam ithalat Ocak-Nisan 2018’de 2.952.900.000 Euro olarak gerçekleşti. Toplam ihracat da Ocak-Nisan 2018’de 811.5 milyon Euro iken Ocak-Nisan 2018’de 1.602.000.000 Euro oldu.

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