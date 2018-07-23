Güneyde dış ticaret açığı düştü

Kıbrıs İstatistik Dairesi tarafından pazartesi günü yayımlanan verilere göre, Ocak-Nisan 2017 döneminde 1.674.200.000 Euro olan ticaret açığı Ocak-Nisan 2018’de 1.350.900.000 milyon Euro olarak belirlendi.

Ocak-Nisan 2017’de 2.485.700.000 milyon Euro olan toplam ithalat Ocak-Nisan 2018’de 2.952.900.000 Euro olarak gerçekleşti. Toplam ihracat da Ocak-Nisan 2018’de 811.5 milyon Euro iken Ocak-Nisan 2018’de 1.602.000.000 Euro oldu.