Güneyde devlet katkısının süresi uzatıldı

Kıbrıs’ın güneyinde salgın nedeniyle sıkıntıya giren iş yerlerine verilen devlet katkısının süresi ekim ayına kadar uzatıldı.

Cyprus Mail’in haberine göre, Covid -19’un yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerden mağduriyet yaşayan işçi ve işverenleri destekleme amacıyla, 16 Mart’ta başlatılan programların süresine uzatma yapıldı.

Bakanlar Kurulu kararlarını açıklayan Çalışma Bakanı Zeta Emilianidou, bu dönemde en çok etkilenen sektörler arasında olan hoteller için de desteğin ekim ayına kadar uzatıldığını açıkladı.

İş hacminde %40’ın üzerinde kayıp yaşayan hotellerin çalışanlarına %60 maaş desteği yapılıyor.

Hükümet aynı zamanda, covid-19 önlemleri nedeniyle kapalı olan ve turizmle bağlantılı olan bar ve kulüplere de destek vermeye devam edecek.

Sene sonuna kadar çalışanlarını işten durdurmayacağını taahhüt eden iş yerleri destek almaya devam edecek.