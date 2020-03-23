Güneyde de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Anastasiadis halka seslendi ve 24 mart 18:00’den 13 Nisan’a kadar geçerli olacak kısmi sokağa çıkma yasağını ilan etti.

Anastasiadis: “Savaştayız ancak evlerde kalırsak kazanacağımiz bir savaş” “Aldığımız önlemler hepimizin günlük yaşamlarını etkiliyor. Ancak hiçbir vatandaşın çocuklarının, babalarının ve / veya annelerinin hayatlarının bilinçsiz bir azınlığın itaatsizliği ve disiplini sonucu şekillenen olaylara bağlı olduğunu hissetmesini istemiyorum”

Aytrıntılar geliyor...