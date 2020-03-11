Güneyde de manzara aynı (FOTOĞRAFLI)

Coronavirüs vakalarının Kıbrıs'ın güneyinde de yayılması, panik ve telaşa neden oldu, market rafları boşaltıldı, insanlar stok yapmaya başladı.Kıbrıs'ın kuzeyindeki panik havası, Kıbrıs'ın güneyinde de yaşandı.

Coronavirüs vakalarının artması ve okulların güneyde de tatil edilmesiyle birlikte, Kıbrıslı Rumlar da marketlere akın etti.

Kıbrıs'ın güneyinde de Çarşamba gün boyunca panik ve telaşın hakim olduğu kameralara yansıdı.

CNA fotomuhabiri marketlerdeki akını ve stok yapma yarışını görüntüledi.