Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Güneyde de manzara aynı (FOTOĞRAFLI)
Güneyde de manzara aynı (FOTOĞRAFLI)

Güneyde de manzara aynı (FOTOĞRAFLI)

Coronavirüs vakalarının Kıbrıs'ın güneyinde de yayılması, panik ve telaşa neden oldu, market rafları boşaltıldı, insanlar stok yapmaya başladı.

A+A-

Coronavirüs vakalarının Kıbrıs'ın güneyinde de yayılması, panik ve telaşa neden oldu, market rafları boşaltıldı, insanlar stok yapmaya başladı.Kıbrıs'ın kuzeyindeki panik havası, Kıbrıs'ın güneyinde de yaşandı. 

Coronavirüs vakalarının artması ve okulların güneyde de tatil edilmesiyle birlikte, Kıbrıslı Rumlar da marketlere akın etti. 

Kıbrıs'ın güneyinde de Çarşamba gün boyunca panik ve telaşın hakim olduğu kameralara yansıdı.

CNA fotomuhabiri marketlerdeki akını ve stok yapma yarışını görüntüledi. 

cna_t3ef76d59d7cf4ed48753d64708908d0f.jpg

 

cna_t07d25f7be2b247728f11cb4e855e77c7.jpg

 

cna_t7e39ae34f17b4a21ba29bebc59b9111b.jpg

cna_t9ab708869bb549e49167c2ed025c9a58.jpg

 

Bu haber toplam 269 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler