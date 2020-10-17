Güneyde Covid paniği: 202 vaka

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Sürveyans Birimi'nin anlaşmalı laboratuarlardan aldığı bilgilere göre, toplam 4.966 laboratuvar teşhisinden 202 yeni COVID-19 vakası tespit edildi.

10 vakanın ise soruşturmasının sürdüğü bildirildi. Takip sürecinden alınan 474 numuneden 42 vaka belirlendi.

Özel laboratuarlardan alınan 1.894 numuneden ise 126 vaka tespit edildi. Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 1.129 numuneden 2 vaka tespit edildi. Genel Hastaneler’in Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 295 numuneden 7 vaka belirlendi. Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü altında alınan 288 numuneden 1 vaka belirlendi. Göçmen yapısı kontrol programı kapsamında alınan 1 örnekten de 1 vaka belirlendi. Larnaka ve Paralimni‘de yürütülen laboratuvar kontrol programı kapsamında alınan 306 numuneden 8 vaka tespit edildi. Futbolcular arasından alınan 338 numuneden 4 vaka belirlendi.

Huzurevlerinde yürütülen laboratuvar test programı kapsamında alınan 216 örnekten 1 vaka belirlendi.

Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programı kapsamında alınan örneklere ek olarak 25 laboratuvar testi vaka tespit edilmeden tamamlandı.



Toplam vaka sayısı 2.581 oldu.

Paralimni Genel Hastanesi, SARS-CoV-2 virüsü pozitif olan 16 kişiyi tedavi ediyor. Bugün 8 kişinin hastaneden taburcu olması bekleniyor.

Ayrıca Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde iki entübe hasta tedavi görüyor. 1 vakanın da Baf'ta tedavi edildiği açıklandı.