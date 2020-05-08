Güneyde covid-19’a bağlı ölüm oranı %2.4

Epidemiyolojik verilere göre, 5 Mayıs tarihine kadar Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19’dan ölüm oranı %2,4 oldu.



Profesör Georgios Nikolopoulos, perşembe günü Sağlık Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında Kıbrıs’ın güneyindeki epidemiyolojik verileri açıkladı.



Verilere göre, Covid-19 nedeniyle hastalanan kişilerden %21,4’ü Sağlık sektöründe çalışanlar (188 kişi); %4,4 doktor (39), %10,8’i hemşire (95), %1,5’si diğer sağlık sektöründe çalışanlar (13 kişi) ve %4,7’si sağlık sektöründeki destek personeli (41 kişi) olduğunu belirtildi.



Güneyde Covid-19 virüsü nedeniyle hastalanan kişilerin %19,3’ü (169 kişi) hastanelere kaldırıldı ve bunlardan 124’ü taburcu oldu.



Verilere göre, 169 kişiden altısı Yoğun Bakım Ünitede bulunuyordu.



Epidemiyolojik verilere göre, 5 Mayıs tarihine kadar toplam 66.876 laboratuvar testi yapıldı.



Covid-19 virüsüyle hasta olan kişilerin; 337’si (%38,4) Lefkoşa ilçesinde ikamet ettiği, 229 kişi (%26,1) Larnaka, 155 (%17,7) Baf’ta, 97 (%11) Limasol’da ve 41 kişi (4,7%) Mağusa bölgesinde ve 19 kişi veya %2,2 İngiliz Üsleri’nde yaşayanlardı.



Verilere göre, Covid-19 virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21’e ulaştı; Larnaka’da yedi, Baf’ta altı, Mağusa ve Lefkoşa’da üç ve Limasol’da iki kişinin hayatını kaybetti.





