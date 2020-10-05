Güneyde COVID-19 vakalarında ortalama yaş 31

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Birimi’nin açıkladığı bilgi grafiklerine göre, güneyde salgının başladığı tarihten 1 Ekim’e kadar olan dönemde toplam 1.772 kişi COVID-19’a yakalandı.

Bilgi grafiklerine göre toplam 1.426 kişi (%81,8) iyileşti, 22’si altta yatan neden COVID-19 olmak üzere 29 kişi hayatını kaybetti.

Bu arada 1 Temmuz 2020’den bu yana vakaların karakteristikleri, kadınlarda %44; erkeklerde %56 ve ortalama yaşın 31 (18-59 ya %80; 60+ yaş %11 ve 0-17 yaş %9) olduğunu gösterdi.