Güneyde Covid-19 vakaların %62'si yurtdışından

Kıbrıs'ın güneyinde yayın yapan gazeteler, Kıbrıslı Sağlık Bakanlığı’na bağlı Epidemiyoloji Gözetim Birimi’nin Coronavirüs ile ilgili yayınladığı rapordaki verilere yer verdi.

Alithia gazetesi, Kıbrıs’ın güneyi nde Temmuz ayının ilk iki haftasında tespit edilen Covid-19 vakalarının yüzde 62’ye denk gelen, 26 kişiden 16’sının seyahat geçmişine (yurt dışından geldiğini) sahip, yüzde 38’inin (10 kişi) ise yerel kaynaklı olduğunu yazdı.

Gazete rapora dayanarak, güneyde 14 Temmuz’a kadar bin 24 vakanın tespit edildiğini yüzde 2.5 oranına denk gelen 26 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtti.

Tespit edilen vakalardan yüzde 18.8’inin (toplam 192 kişi) sağlık çalışanı olduğunu belirten gazete, yüzde 3.9’unun (40 kişi) doktor; yüzde 9.5’inin (97 kişi) hemşire/hasta bakıcı; yüzde 1.3’ünün (13 kişi) diğer sağlık hizmetleri; yüzde 4.1’inin (42 kişi) yardımcı personel olarak kaydedildiğini yazdı.

Covid-19 vakalarının yaş ortalamasının 44 (30-58 yaş aralığı) olduğunu yazan gazete bunlardan yüzde 51.8’nin erkek, yüzde 48.2’sinin ise kadın olduğunu belirtti.

Habere göre raporda, epdemiyolojik geçmişi bilinen 879 vakadan 687’si yerel kaynaklı enfekte olan kişiler.

Bu vakalardan 84’ü (yüzde 12.2’si) Aradip Belediyesi sınırları içerisinde, 57’si (yüzde 8.3’ü) Baf Genel Hastanesinde tespit edildi.

Gazete toplamda yüzde 17.7’nin (181 kişi) hastanede tedavi gördüğünü, 2 kişinin hâlâ daha hastanede tedavi altında olduğunu yazdı.

Habere göre hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması ise 62 (48-73 yaş aralığı) iken bunlardan yüzde 64.6’sı erkek hasta.

Raporda yoğun bakım ünitelerinde hastanın bulunmadığının da kaydedildiğini yazan gazete, 14 Temmuz tarihine kadar toplamda 176 bin 174 testin yapıldığını (100 bin kişide 20 bin 113.5) da belirtti.

DÜN İKİ YENİ VAKA

Alithia gazetesi güneyde dün yapılan bin 329 test sonucunda 2 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini yazdı.

Gazete vakalardan 2’sinin de seyahat geçmişine sahip olduğunu belirtirken toplam vaka sayısının bin 33’e yükseldiğini aktardı.