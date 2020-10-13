Güneyde Covid-19 rekoru: 83 vaka
Kıbrıs'ın güneyinde tekrar Covid-19 paniği yaşanıyor. Güneyde bugün önce 62 yeni vaka tespit edildi. Ardından ise 21 vaka daha açıklandı. Toplam sayı 83.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte toplam 83 vaka görüldü.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'na göre, Kıbrıs'ta gün içinde 62, akşam saatlerinde ise 21 Covid-19 vakası tespit edildi.
Günlük vaka sayısı 83'e ulaştı ve Kıbrıs'ta pandeminin başlangıcından bugüne kadar bir rekor kırıldı.
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