Güneyde Covid-19 rekoru: 83 vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte toplam 83 vaka görüldü.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'na göre, Kıbrıs'ta gün içinde 62, akşam saatlerinde ise 21 Covid-19 vakası tespit edildi.

Günlük vaka sayısı 83'e ulaştı ve Kıbrıs'ta pandeminin başlangıcından bugüne kadar bir rekor kırıldı.