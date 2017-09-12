Kıbrıslı Türklerin Ağustos ayında adanın güneyinde yaptığı harcamaların, Kıbrıslı Rumların kuzeyde ve Türkiye’de yaptığı harcamaların iki katı olduğu belirtildi.



Politis “Biz Kumarhaneye, Onlar Alışverişe” başlıklı haberinde, JCC şirketinin dün yayımladığı, Ağustos ayına dair kredi kartı harcama verilerinin, Kıbrıslı Türklerin adanın güneyinde, Kıbrıslı Rumların kuzey ve Türkiye’de yaptığının iki katından fazla harcama yaptığı sonucunu ortaya koyduğunu yazdı.



Verilerin, Ağustos ayında Kıbrıslı Rumların adanın kuzeyinde toplam 787 bin 959 Euro, Türkiye’de 425 bin 571 Euro, Kıbrıslı Türklerin ise güneyde toplam 2 milyon 371 bin 655 Euro harcama yaptığını gösterdiği kaydedildi.



Gazete harcamaların karşılıklı olarak hangi kalemlere yapıldığına dair detaylar da aktardı.

