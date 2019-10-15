Güneyde çocuk pornosu infiali

Limasol’da, evinde çocuk pornosu fotoğraf ve videosu üreten bir kişi tutuklandı. Bu içerikte materyalin Kıbrıs’ın güneyinde üretildiğinin ilk kez saptanması yanında, bunun için Kıbrıslı Rum çocukların kullanılmış olmasının dikkat çektiği belirtildi.

Fileleftheros’un internet sitesinde yer verdiği habere göre 42 yaşında olduğu belirtilen kişinin Limasol’daki evinde yapılan aramada çıplak çocuk fotoğrafları ve videoları ele geçirildi.

Kıbrıs Elektronik Suçla Mücadele Ofisi sorumlusu Andreas Angelidis, 42 yaşındaki şahsın cep telefonu ve bilgisayarında çıplak çocuk görüntüleri bulunduğunu açıkladı. Ele geçirilen görüntülerin (fotoğraf ve video) zanlı tarafından, Limasol’daki kendi evinde ve yaşları 13 ile 15 arasında değişen en az 5 Kıbrıslı Rum çocuğa ait olduğunu saptadıklarını söyledi.

Adı belirtilmeyen 42 yaşındaki Kıbrıslı Rum, çocuk pornosu materyali bulundurmak, erişim sağlamak ve çocuk pornosu materyali üretmek suçlamasıyla tutuklandı.

Andreas Anastasiadis “Zanlı, çocukları evine götürüyor ve çeşitli cinsel nitelikli görüntülerini (fotoğraf ve video) çekiyordu. Polisin eline geçen materyalde, zanlı ile çocuklar arasında herhangi bir cinsel faaliyet görüntüsü yok. Ancak ilk kez çocuk pornosu materyali üretiminden söz ediyoruz, mesele çok ciddi” ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar ulaşılan bulgular, 42 yaşındaki zanlının çocuk pornosu görüntülerini 2019 yılı içerisinde oluşturduğunu gösteriyor.