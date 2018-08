Güneyde cinayetten aranıyorlar, kuzeyde silahlarla yakalandılar!

Kıbrıs’ın güneyinde 2018 yılı Şubat ayı içerisinde işledikleri cinayetin ardından kuzeye kaçarak Tatlısu’da yaşamaya başlayan ve önceki gün sabah saatlerinde alınan ihbar üzerine polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda 4 adet tabanca, şaşma ve 8 adet canlı mermi ile yakalanan yabancı uyruklu 4 zanlı dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıbrıs’ın güneyinde 2018 yılı Şubat ayı içerisinde işledikleri cinayetin ardından kuzeye kaçarak Tatlısu’da yaşamaya başlayan ve önceki gün sabah saatlerinde alınan ihbar üzerine polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda 4 adet tabanca, şaşma ve 8 adet canlı mermi ile yakalanan yabancı uyruklu 4 zanlı dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma” ve “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı A.M. J.P., G.O. ve P.A. aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

4 adet tabanca, şaşma ve 8 adet canlı mermi…

Meselenin tahkikat memuru, 24 Ağustos tarihinde saat 09:30’da Tatlısu’da Sea Terrea Bay Sitesi içerisinde zanlı A.M.’nin üzerinde yapılan aramada bel çantası içerisinde 1 adet toplu tabanca ve 6 adet canlı mermi, zanlı J.P.’nin üzerinde yapılan aramada ise bel çantası içerisinde 1 adet gazlı tabanca ve şaşması bulunduğunu belirterek, zanlı A.M. ile J.P.’nin kalmakta olduğu B 15 numaralı evde yapılan aramada da 1 paket gazlı tabanca şaşması bulunduğunu açıkladı. Zanlı G.O. ve P.A.’nın da mesele ile bağlantılı olduklarının tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlı G.O. ve P.A.’nın ayni site içerisinde kalmakta olduğu B 03 numaralı evde yapılan aramada 1 adet gazlı tabanca, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve 2 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı. Tahkikat memuru, zanlıların tasarrufunda bulunan tabancalar ve mermilerin yanı sıra, yine tasarruflarında bulunan 10 adet cep telefonunun ve 20 bin TL, 1200 Dolar ile bir miktar Euro nakit paraya da el konulduğunu açıkladı.

Kuzey Kıbrıs’a girişleri hakkında tutarsız beyanlarda bulundular…

Tahkikat memuru, zanlıların ülkeye girişleri hakkında tutarsız beyanlarda bulunduklarını belirtti. Yapılan araştırmada zanlı A.M.’nin 2 Mart 2018 tarihinde kuzeye giriş yaptığının tespit edildiğini, zanlı J.P.’nin 23 Ağustos 2018 tarihinde kuzeyden çıkış yaptığı ancak tekrar giriş yaptığına dair kayıt bulunamadığını belirten polis, zanlı G.O. ile P.A.’nın ise kuzeye giriş yaptıklarına dair herhangi bir kayıt bulunamadığını açıkladı. Tahkikat memuru, yürütülen tahkikat kapsamında zanlıların kalmakta oldukları her 2 evin 21 Mart 2018 tarihinde zanlı Moisidis tarafından kiralandığının tespit edildiğini açıkladı. Zanlı A.M.’ın tasarrufunda ehliyet, zanlı J.P., GO. ve P.A’nın ise tasarrufunda Yunanistan kimliğinin bulunduğunu belirten tahkikat memuru, konu ehliyet ve kimliklerin gerçek olup olmadığının araştırılacağını ifade etti.

Güney Kıbrıs’ta cinayet suçuna karıştılar…

Resmi yazı olmamasına rağmen Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Siyasi Şube aracılığıyla zanlıların güneyden cinayetten dolayı arandıkları yönünde bilgi edindiklerini belirten tahkikat memuru, zanlıların polise verdikleri isimler ile polisin elindeki isimlerin uyuşmadığını ancak polisin elindeki fotoğraflar ile zanlıların uyuştuğunu açıklayarak bu yönde gerekli yazışmaların yapılacağını söyledi.

Tehdit edildikleri için tabanca taşıdıklarını beyan ettiler…

Tahkikat memuru, zanlı A.M.’nın Rusça olarak yazılı beyan verdiğini ancak gönüllü ifade niteliğinde olmadığını belirterek, zanlının, Güney Kıbrıs’ta yaşadıkları bir kavgadan dolayı tehdit edildikleri gerekçesiyle tabanca taşıdıklarını beyan ettiğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlıların ayrıca 2 adet gazlı tabancayı güneyde temin ettiklerini, diğer 2 tabancayı ise Tatlısu’da bulduklarını beyan ettiklerini açıkladı.

Tahkikat yeni başladı…

Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlıların tasarrufunda bulunan tabancaların incelemeye gönderileceğini ve tabancaların herhangi bir meselede kullanılıp kullanılmadığının balistik incelemeden sonra netlik kazanacağını belirtti. Tahkikat memuru ayrıca, zanlıların kaldıkları sitede tespit edilen kamera görüntülerinin inceleneceğini, zanlıların tasarrufunda bulunan 10 adet cep telefonu ile ilgili olarak temin edilecek dökümlerin de inceleneceğini söyledi. Meselenin ciddi bir mesele olduğunu ifade eden tahkikat memuru, yürütülen tahkikatın selameti açısından her 4 zanlının da 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3’er gün tutuklu kalacaklar…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar, zanlı A.M., J.P. G.O. ve P.A.’nın tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Önen: “Güneyin iade talebi olmadı”

YENİDÜZEN’e konuşan Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komitesi Eş Başkanı Hakkı Celal Önen, güneyde Kıbrıs kökenli olmayan birisini öldürmekten dolayı zanlıların cinayetten dolayı arandıklarını ve kuzeye kaçabilecekleri ihtimali üzerine Teknik Komiteye uzun süre önce bilgi verildiğini söyledi.

Şahısların Tatlısu’da önceki gün tespit edildiklerini aktaran Önen, konuyla ilgili güneye bilgi verildiğini söyledi.

Soruşturmanın daha kolay yürütülmesi için güneyden zanlılarla ilgili parmak izi ve fotoğrafları konusunda bilgi alındığını aktaran Önen, “Bu kişilerin Gürcü ve Çekoslavakyalı olduğu bilgisi var. Birinin Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığına geçtiğini biliyoruz. Güneyden şahısların uyruklarıyla ilgili kesin bilgi almak için bekliyoruz. Elimizdeki bazı bilgilerde bizi tereddüt eden şeyler var, güneyden bunların teyidini gelmesini bekliyoruz” dedi.

Zanlıların güneye iadeleriyle ilgili Rum tarafından henüz bir talepte bulunulmadığını söyleyen Önen, iade konusunun İçişleri Bakanlığı’nın vereceği bir karar olduğunu, politik bir konu olduğunun altını çizdi.

“Kuzeyde bu kişilerin suçları sabit olursa gayet tabi yargılanmaları gerekir. Şuanda şüpheli bir durum var ama kesinleşmiş bir durum yok. Henüz tahkikat aşamasındadır” diyerek, cinayetin ayrıntılarıyla ilgili herhangi bir bilgileri olmadığın aktardı.