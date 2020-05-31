Güneyde cinayet: 2 ölü

Kıbrıs'ın güneyi cinayet haberiyle çalkalanıyor. Polis bir dairede iki kişinin cesedini buldu. Güneydeki haber kaynaklarına bir apartman dairesinde Vietnam'lı olduğu bildirilen bir kadın ve bir erkeğin cansız bedeni bulundu.

Polis kadının bıçaklanarak öldürüldüğünü, adamın ise intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.

Üçüncü bir kişinin ikisini de oldurmus olma ihtimali de değerlendiriliyor.