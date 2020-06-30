Güneyde çifte ölüm

Lakadamya’da dün gece, bir cinayet ve bir intihar vakasının meydana geldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 45-50 yaşlarında birlikte yaşayan bir Kıbrıslı Rum çiftin, gece saat 23.00 sıralarında aynı odada ölü bulunduklarını ve polisin olay yerinde yaptığı incelemelerde, kadının cesedinin yanında bir av tüfeği bulduğunu; cinayetin ve intiharın da bu tüfekle gerçekleştiğini tespit ettiğini yazdı.

Gazete, polisin elde ettiği bilgilere göre, birlikte yaşayan çiftin son zamanlarda aralarında sorun bulunduğunu kaydetti.