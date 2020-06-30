Güneyde çifte ölüm
Lakadamya’da dün gece, bir cinayet ve bir intihar vakasının meydana geldiği bildirildi.
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Lakadamya’da dün gece, bir cinayet ve bir intihar vakasının meydana geldiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, 45-50 yaşlarında birlikte yaşayan bir Kıbrıslı Rum çiftin, gece saat 23.00 sıralarında aynı odada ölü bulunduklarını ve polisin olay yerinde yaptığı incelemelerde, kadının cesedinin yanında bir av tüfeği bulduğunu; cinayetin ve intiharın da bu tüfekle gerçekleştiğini tespit ettiğini yazdı.
Gazete, polisin elde ettiği bilgilere göre, birlikte yaşayan çiftin son zamanlarda aralarında sorun bulunduğunu kaydetti.
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Etiketler : cinayet
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