Güneyde çalışanların ‘maaş isyanı’

Kıbrıs’ın güneyinde çalışan ve geçiş noktalarının kapanmasıyla bir aylık maaşlarını alamayan bazı vatandaşlar, Lefkoşa’daki Koopbank önünde toplanarak sıkıntısının giderilmesi için kısa süreli eylem yaptı. Bankla yetkililerinin devreye girmesiyle, uzlaşıya varıldı.

Güzelyurt bölgesinde yaşayan ve güneyde çalışan bazı vatandaşlar, Koop Bank önünde eylem yaparak, bölgedeki bankadan hesap açılmadığı için 3 haftadır maaşını alamadığını dile getirdi.

Tek gelir kaynakları güneyden olduğunu anlatan vatandaşlar, bir aylık maaşlarını hala alamadıklarını ve mağdur olduklarını anlattı.

Banka yetkilisi ise dışarıya çıkarak bu sorunun giderileceğini, ardından sendikaların devreye girmesi gerektiğini anlattı.

Vatandaşlara ilk olarak hesap açılacağını dile getiren banka yetkilisi, içeriye 3’er kişilik sosyal mesafe kapsamında alınacaklarını ve yardımcı olunacağını anlattı.

Hesap açıldıktan sonra ise DEV-İŞ veya TÜRK-SEN’in devreye gireceği ifade edildi.

Vatandaşlar, hesap açmak için Lefkoşa’daki Koop Bank önünde sıra beklemeye başlarken, sıkıntının bu ayağı uzlaşıyla sonlandırıldı.