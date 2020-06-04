Güneyde çalışanlar yeniden eylemde

Kıbrıs’ın güneyinde çalışan ve geçişlerin durmasıyla işini kaybetme noktasına gelen işçiler, geçiş noktalarının açılması talebiyle yeniden eylem için toplandı. Kuğulu Park’ta toplanan işçiler, davul-zurna eşiliğinde, ellerindeki pankartlarla Meclis önüne yürüdü.

Çarşamba günü Meclis önünde eylem yapan işçiler, hükümet yetkilileri ile görüşememiş, bu nedenle yeniden toplanacaklarını belirtmişlerdi. Geçtiğimiz günkü eylemde YENİDÜZEN’e konuşan bazı işçiler, “Gidemezsek işimizi kaybederiz” diye isyan etmişti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Milletvekilleri eylemcilerle görüştü.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, eylem alanındaki temsili 5 işçiyi görüşmek için Meclis’e çağırdı, eylemciler ise bunu kabul etmedi.

Başbakan Ersin Tatar ise az önce eylemcilerin yanına çıktı.

Kuğulu Park’ta toplanan işçiler, davul-zurna eşiliğinde Meclis'e yürüdü...

https://www.facebook.com/yeniduzen.kibris/videos/285619356163552/

https://www.facebook.com/yeniduzen.kibris/videos/272347887152971/

FOTO: DEVRİM DEMİR