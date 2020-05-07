“Güneyde çalışanlar için karar verilmeli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, güneyde çalışan işçiler, okuyan öğrenciler ve güneyde tedavi gören hastalar olduğunu, Pile’nin özel durumu dolayısıyla Pile’de yaşayan yurttaşların da ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını anımsatarak, bu konulardaki belirsizliğin bir an önce giderilebilmesi ve insanların önlerini görebilmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Erhürman, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’ndeki uzmanların hemen devreye girmesini, veriler ve bilgiler paylaşılmasını ve alınması gereken önlemlerin bilimsel veriler ışığında birlikte kararlaştırılması gerektiğini dile getirdi. Erhürman, geçişlerin yeniden başlaması konusunun da bir an önce aynı şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

Kıbrıslı Rum yetkili makamlarınca yapılan “beş kapı açıktır” açıklaması dün medyada yer aldı. Kuzeyde ve güneyde ekonomik faaliyetler başladı ama güneyde çalışan işçilerimiz işlerine başlayamıyorlar. Orada tedavi gören hastalarımız var. Bilebildiğim kadarıyla özel izinle geçebiliyorlar ama epeyce uğraşılması gerekiyor. Güneydeki okulların açılması gündemde ve orada okuyan çocuklarımız var. Bu arada Pile’nin özel durumu dolayısıyla Pile’de yaşayan yurttaşlarımız ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Ara ara güneyde bir tür “sertifikasyon” uygulamasına geçileceğine dair söylentiler duyuyoruz. Bu konulardaki belirsizliğin bir an önce giderilebilmesi ve insanlarımızın önlerini görebilmesinin sağlanması için İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’ndeki uzmanlar hemen devreye girmeli, veriler, bilgiler paylaşılmalı, alınması gereken önlemler bilimsel veriler ışığında birlikte kararlaştırılmalıdır. Geçişlerin yeniden başlaması konusu da bir an önce aynı şekilde ele alınmalıdır. Bu sürecin başında yaşadığımız gibi tek taraflı kararların gündeme gelmesine ve sağlık ve insanlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması açısından gereksiz siyasi tartışmaların yaşanmasına izin verilmemelidir.