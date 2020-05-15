Güneyde çalışan işçilerden eylem
Kıbrıs’ın güneyinde çalışan ve geçiş noktalarındaki uygulama nedeniyle işlerine gidemeyen Kıbrıslı Türkler, Kermiya Geçiş Noktası’nda eylem yaptı.
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Kıbrıs’ın güneyinde çalışan ve geçiş noktalarındaki uygulama nedeniyle işlerine gidemeyen Kıbrıslı Türkler, Kermiya Geçiş Noktası’nda eylem yaptı.
Geçiş noktasında toplanan onlarca kişi 'İşimize dönmek istiyoruz' diye slogan attı, alkışlarla uygulamayı protesto etti.
"İşçilerin birliği kapıları açacak' diye bağıran eylemciler, araçlarını yola bıraktı, geçiş noktası önünde toplandı.
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