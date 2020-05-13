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Güneyde çalışan işçilerden eylem

Güneyde çalışan işçilerden eylem

 Covid 19 önlemleri çerçevesinde geçiş noktalarının kapalı olmasından dolayı işine gidemeyen işçiler geçiş kapılarının açılması için Beyarmudu Kapısında bugün eylem yapacağını duyurdu

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 Covid 19 önlemleri çerçevesinde geçiş noktalarının kapalı olmasından dolayı işine gidemeyen işçiler geçiş kapılarının açılması için Beyarmudu Kapısında bugün eylem yapmayı planlıyor.

Araçları ile köyün girişinde toplanan işçiler geçiş noktasında gideceğini duyurdu.

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Pile’de yasayan Kıbrıslı Türklerin de geçiş kapısının açılması için işçilerle eş zamanlı yürüyeceği öğrenildi.

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Öte yandan Polis,  Beyarmudu Türkmenköy kavşağında yolu geçişe kapattı. Eylemcilerin Beyarmudu köyüne giriş izni verilmiyor.

 

 

Fotoğraflar Devrim Demir

 

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