Güneyde bulaş oranında artış var

Kıbrıs’ın güneyinde, tüm ilçelerde 10 bin kişiye yapılacak olan rastgele testlerin geçtiğimiz çarşamba günü başladığı ve 15 gün içerisinde tamamlanacağı basına yansıdı.

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde, programın amacının, gerçek bir zaman zarfında SARs-CoV-2 virüsünün toplumda yayılma kapsamının tespit edilmesi olduğunu yazdı.

Gazete, Covid-19’la ilgili ekstra numune alımlarının bugün Limasol’da devam edeceğini de ekledi.





Mülteciler arasındaki vakalardan ötürü endişe

Öte yandan gazete, kuzeyden güneye geçtikleri iddia edilen mülteciler arasında sürekli yeni pozitif vakalar tespit edilmesinin, Kıbrıslı Rum İçişleri Bakanlığında endişeye yol açtığını yazdı.

Mültecilerin teste tabi tutulmalarının ardından, Purnara’daki mülteci kabul merkezinde kaldıklarını yazan gazete, geçtiğimiz çarşamba günü iki Suriyeli mültecinin daha pozitif vaka olarak açıklandığını belirtti.

Bu kişilerin pozitif vaka olduklarının anlaşılmasının ardından, beraber oldukları mülteci grubuyla temaslarının kesilmesi için Tersefanu’daki “EDEN” rehabilitasyon merkezine götürüldüklerini yazan gazete, bu kişilerin, Türkiye’den KKTC’ye, oradan da yasadışı bir şekilde güneye geçen kişiler olduklarını iddia etti.

Mültecilere önümüzdeki günlerde yeni test yapılacağını, öte yandan mültecilerin temasa geçtiği tercümanların kendi kendilerini karantinaya aldıklarını kaydeden gazete, son zamanlarda başka 9 mültecinin koronavirüs testinin daha pozitif çıktığını belirtti.

Mülteciler arasında 11 vaka tespit edilmesinin, kuzeyde yapılan kontrollere yönelik birçok soru işareti ortaya çıkmasına neden olduğunu da yazan gazete, bu kişilerin çoğunun Ercan Havalimanı aracılığıyla, Türkiye’den havayoluyla geldiklerini öne sürdü.

Gazeteye göre, Kıbrıslı Rum İçişleri Bakanlığı basın sözcüsü Loizos Mihail ise açıklamasında “endişe var olduğunu, çünkü bu kişilerin net bir epidemiyolojik görüntüye sahip olmadıkları Türkiye’den geldiğini, öte yandan Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları ve mülteci kabul merkezinin diğer sakinlerinin ne kadar risk altında olduklarını bilmediklerini” iddia etti.



Limasol’daki vatandaşa hizmet birimi çalışmalarını askıya aldı

Gazete bir diğer haberinde ise, Limasol’da bulunan vatandaşa hizmet biriminin, çalışanları arasında bir kişinin korona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından, çalışmalarını 14 Ağustos’a kadar askıya aldığını yazdı.



Bulaş oranında artış

Fileleftheros gazetesi ise korona virüsü konulu haberlerinde, bulaş oranında (ro değeri) artış olduğunu ve geçtiğimiz hafta 1:1,3 olan oranının, şu an 1:1,6- 1:2 oranında dalgalanmakta olduğunu yazdı.

Gazeteye göre Dr. Leondios Kostirikis ise konuyla ilgili açıklamasında, dikkat etmemeleri halinde, hastaneye yatışların başlayabileceğine işaret etti.

Öte yandan yolculara yapılan testlerin günde 600’den 1000’e çıkarıldığını yazan gazete, 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında (A ve B kategorisinden) çeşitli ülkelerden Güney Kıbrıs’a gerçekleştirilen 34 uçuşla ilgili olarak yapılan testlerde, 6 pozitif vakaya rastlandığını ekledi.