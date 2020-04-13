Güneyde bir günde 217 ceza

Kıbrıs’ın güneyinde polisin Covid-19 ile ilgili yasaları yerine getirme ve talimatları uygulama amacıyla denetlemelerde bulunmaya devam ettiğini; 12 Nisan Pazar günü sabah 06.00’dan 13 Nisan Pazartesi sabahı saat 06.00’e kadar toplam 12.092 sürücü ve yayanın kontrolünü gerçekleştirdiğini ve toplam 217 ceza kestiği haber verildi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na bilgi veren Polis, denetimler çerçevesinde 1.756 yer ve binada kontrol yapıldığını ve 9 ceza kesildiğini de duyurdu.