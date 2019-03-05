Güneyde bir evde çok sayıda patlangaç ve el bombası...

Kıbrıs'ın güneyinde Rum polisi, çeşitli patlayıcı madde ve uyuşturucu bulundurmaktan ötürü 21 yaşındaki bir şahsı tutukladı.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum polisinin, Lefkoşa’da bir evde yaptığı aramada çok sayıda patlangaç, el bombası ve 13 gram uyuşturucu madde ele geçirdiğini, 21 yaşındaki ev sahibini ise tutukladığını yazdılar.