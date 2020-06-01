Güneyde bir apartmanda 2 ceset

Kıbrıs’ın güneyi Pazar günü bir evde bulunan iki ceset ile sarsıldı. Güneydeki haber kaynaklarına göre, dün saat 18.00 sıralarında Lefkoşa’daki bir apartman dairesinde bağrışmalar olduğu ihbarı alan polis iki ceset buldu.

Apartman dairesinin kapısını kırıp içeri giren polis bir odada 46 yaşındaki Vietnam uyruklu bir kadının cesedini buldu. Boynunda muhtemelen bıçaktan kaynaklanan yaralar olduğu belirtilirken kadının cesedinin yanında bir buket çiçek olduğu da aktarıldı.

Polis apartmanın bir diğer odasında ise yine bedeninde kesici alet izleri olan 64 yaşındaki Romanya uyruklu bir erkek cesedine rastladı. Haberlere göre, cesedin yanında bir de bıçak bulundu.

Polis kaynakları, ölümlerle çeşitli senaryolar üzerinde durulduğunu açıkladı.