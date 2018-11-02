Güneyde benzin satışları düştü

Kıbrıslı Rumların Ocak-Eylül 2018 döneminde Kıbrıs’ın kuzeyinden benzin satın almasıyla Kıbrıs’ın güneyinde 17 milyon 444 bin 499 Euro’luk bir vergi kaybı yaşandığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesine göre, Kıbrıs’ın güneyindeki benzin istasyonu sahipleri ise kuzeyden benzin alınması nedeniyle Ocak-Eylül 2018 dönemimde 1 milyon 310 bin 399 Euro’luk bir gelir kaybı söz konusu.

Gazete, 95 oktanlık benzin satışlarının, 2018 yılının ilk 9 ayında, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 3.80 oranında azaldığını yazdı.

Gazete haberinde ayrıca aynı dönem için Kıbrıs’ın kuzeyinden 95 oktanlık benzin alımının 11 milyon 722 bin 874 litre, dizel yakıtın ise 12 milyon 102 bin 567 litre olarak hesaplandığı kaydedildi.