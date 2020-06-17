Güneyde bazı oteller açılıyor

Kıbrıs’ın güneyinde Korona virüs salgını sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde kapalı kalan otellerin 20 tanesi, Haziran ve Temmuz aylarında yeniden faaliyetlerine başlayacaklarını duyurdu.

Politis gazetesi, tüm dünyada etkili olan Korona virüs salgını sebebiyle zor bir dönemden geçen turizm sektörünün yavaş yavaş faaliyetlerine başlama kararı aldığını, beklentilerin yüksek olmamasına karşın Larnaka’nın “Aya Napa” ve “Protara” bölgelerindeki 20 otelin, faaliyete geçeceğini yazdı.

Haberde, 26 Haziran’dan itibaren farklı tarihlerde açılacakları duyurulan otellerin listesine de yer verildi.