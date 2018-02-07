GÜNEYDE 'BARIŞ EĞİTİMİ'NE KATKI

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların kullandıkları ortak kelimeleri içeren “Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk Diyalektlerinin Ortak Sözlüğü” Kıbrıs’ın güneyindeki okulların kütüphanelerinde yerini aldı.

Politis ve diğer gazeteler, Yakovos Hacipieri ve Orhan Kabataş tarafından hazırlanan sözlüğün Kıbrıs’ın güneyindeki okulların kütüphanelerinde yerini aldığını yazdılar.

Gazete, sözlüğün tanıtımının dün Kıbrıs Rum Eğitim Bakanlığı’nda yapıldığını belirtirken, sözlüğün Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların Korunması Komitesi’nin de ilgisini çektiğini, komitenin önerisi sonrasında sözlüğün elektronik ortama geçirilmesi ve telefon ile tabletlerde kullanılabilmesini sağlayacak uygulama hazırlanmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Yakovos Hacipieri ve Orhan Kabataş hazırlanan sözlüğü adres Kıbrıs'a anlatmıştı.

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FOTOĞRAF ADRES KIBRIS