Güneyde Bakanlar Kurulu Covid-19 gündemiyle toplandı

Kıbrıs’ın güneyinde Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Kıbrıs’ta COVID-19’un daha fazla yayılmasını önleyecek tedbirleri görüşüyor. Toplantı Trodos’taki cumhurbaşkanlığı konutunda yer alıyor.

Saat 10.30’da başlayan toplantıda Kıbrıs Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, Bakanlar Kurulu’na, uzmanların tavsiyelerini aktardı.

Eğitim, Kültür, Spor ve Gençlik Bakanı Prodromos Prodromou’nun da Bakanlar Kurulu’na yeni akademik yılın başlamasıyla ilgili bilgi vermesi, olabilecek veya karar verilebilecek herhangi bir senaryo veya değişiklik için tahmin ve planlamaları sunması bekleniyor.