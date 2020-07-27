Güneyde aşı zorunlu olacak

Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Ioannou, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Covid-19 salgınına karşı geliştirilecek aşılardan 1.2 milyon adet alması beklendiğini yineledi, herkese aşının zorunlu olduğunu vurguladı.

Güneydeki bir televizyon kanalına röportaj veren Ioannou, “aşı olma zorunluğu var m?” sorusuna karşılık, “evet” yanıtını verdi. “Kişiler aşı olmayı reddedebilir mi?” sorusuna ise, böyle bir seçeneğin olmadığını söyledi.

Sözlerinin devamında ise, “Verilere bakıldığında, %60-70’i aşılanmış bir toplumda, tüm toplumun aşılanmış olduğu görülmekte” dedi.

Cyprus Mail’e konuşan Sağlık Bakanlığı kaynakları ise, böyle bir zorunluğun uygulanması için yasa değişikliğine gidilmesi gerekebildiği bilgisini verdi. Aynı kaynaklar Kıbrıs’ta gönüllü aşı olma oranlarının başka ülkelere kıyasla yüksek olduğunu da paylaştı.

Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı, aşı için herhangi bir tarih aralığı belirlenmediğini, en iyi ihtimalle yılsonu veya 2021 yılının başında hazır olması beklendiğini aktardı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’ne, geliştirilecek herhangi bir aşıdan Avrupa Birliği tarafından 1.2 milyon doz tahsis edildi.

Beklenen dozdan daha düşük bir miktarın geldiği taktirde, önceliğin sağlık ve yaş durumlarına göre bazı gruplara verileceği de belirtildi.