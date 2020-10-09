Güneyde aranan şahıs, kuzeye geçmeye çalışırken yakalandı

İngiliz Üs Polisi’nin, Beyarmudu geçiş noktasından kuzeye geçmeye çalışan bir Kıbrıslı Rum’u yakalayarak güneydeki polise teslim ettiği; uyuşturucu ve kara para aklama suçlarından aranmakta olduğu belirtilen Kıbrıslı Rum’un Nisan 2019’dan beri kuzeyde bulunduğu basına yansıdı.

Alithia ve Haravgi, İngiliz Üs Polisi tarafından 4 Ekim’de Beyarmudu geçiş noktasında yakalanan şahsın Kıbrıslı Rum polisi tarafından uyuşturucu ithali, tasarrufu ve satma ile kara para aklama suçlarından aranan Kıbrıslı Rum’un kuzeye kaçtığı yılın geçen yılın Nisan ayından beridir aranmakta olduğunu yazdı.

Habere göre süresi dolan vizesini, giriş-çıkış yapmak suretiyle otomatikman uzatmak için güneye giriş yapacağı öğrenilen Kıbrıslı Rum, Beyarmudu kapısından kuzeye geçmeye çalışırken 4 Ekim Pazar günü yakalandı. İngiliz Üs Mahkemesi’ne çıkartılan kişinin, Kıbrıs Rum polisine teslim edilmesi kararı alındı ve 5 Ekim Pazartesi günü polise teslim edildi.