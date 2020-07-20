Güneyde anma etkinlikleri

Lefkoşa’da Makedonitissa Mezarlığı’ndan 1974 harekatı sırasında ölen Kıbrıslı Rum asker ve subayları anmak için Kıbrıs Cumhurbaşkanı Vekili Demetris Syllouris, Yunan Ulusal Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’un da hazır bulunduğu bir tören düzenlendi.

Syllouris ve siyasi liderlerin katıldığı resmi bir ayin de Lefkoşa’nın tarihi bölgesindeki Faneromeni Kilisesi’nde de yer aldı.

Bu gece Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda darbeyi ve Türk askeri harekatında ölenleri anmak amacıyla bir etkinlik düzenlenecek. Etkinlikte Kıbrıs Dışişleri Bakanı ana konuşmacı olacak.

Güneyde siyasi partiler, çeşitli kuruluşlar ve gruplar Türk askeri harekatını kınayan, “adil ve uygulanabilir bir çözüm için mücadelede kararlılıklarını” tekrarlayan açıklamalar yaptılar.